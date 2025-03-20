Общество

Диетолог рассказал об опасности пальмового масла для здоровья

В последние годы пальмовое масло стало центральной темой множество дискуссий о здоровом питании, что вызывает волну противоречий среди специалистов и потребителей. Какую опасность для здоровья может представлять пальмовое масло, ответила врач-диетолог и терапевт Галина Леонтьева.

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«Прежде всего, важно понимать, что пальмовое масло само по себе не является ядом. Ключевым фактором, на который нужно обращать внимание, является общее количество насыщенных жиров в диете, а не конкретные виды жиров. Именно соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в рационе имеет значение для здоровья», - сказала Галина Леонтьева.

Пальмовое масло благодаря своим физико-химическим свойствам и низкой стоимости широко используется в пищевой промышленности. Оно содержит около 50% насыщенных жирных кислот, что уступает лишь кокосовому маслу, содержащему около 90%.

«Иногда на продуктах можно увидеть ярлыки "без пальмового масла", которые не всегда означают более здоровый выбор. Замена пальмового масла в продукте не всегда является преимуществом. Мы должны учитывать, чем заменяется это масло и каков общий процент насыщенных жиров в продукте», - отмечает диетолог.

Тем не менее страхи по поводу насыщенных жиров не беспочвенны. При этом врач подчеркивает, что пальмовое масло не оказывает существенного влияния на липидный профиль у людей с нормальным уровнем холестерина. Однако для людей с избыточным весом или повышенным уровнем холестерина чрезмерное потребление пальмового масла может привести к повышению общего уровня холестерина.

Также стоит отметить, что в результате процесса преобразования в пальмовом масле могут содержаться токсины, такие как GE, 2-MCPD и 3-MCPD.

«Эти вещества не являются частью состава масла. Они возникают, скорее, из-за ошибок в технологическом процессе производства», заметила эксперт.

Секрет здоровья лежит в умеренности и разнообразии, подытожила диетолог. Для лучшего здоровья важно следить за общим уровнем насыщенных жиров и включать в рацион разнообразные растительные масла, такие как оливковое или рапсовое, которые обладают различным питательным составом, пишет RuNews24.ru.