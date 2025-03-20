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Общество

Роботизированный комплекс А3 используют в Псковском госпитале для ветеранов войн

20.03.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Псковский госпиталь для ветеранов войн оснащён современным оборудованием для реабилитации, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона. 

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В госпитале появился роботизированный комплекс А3 для восстановления навыков ходьбы с биологической обратной связью. 

Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей с разгрузкой веса тела A3 отличается от аналогов совершенностью конструкций, их надежностью, а также наличием обратной связи с пациентом. Она выполняет множество функций и работает в режиме реального времени. На тренажере могут заниматься даже те пациенты, двигательные возможности которых существенно ограничены.

Такая система нужна для восстановления навыков ходьбы, формирования физиологичного рисунка походки, улучшения мобильности пациентов. Такие потребности могут появиться в результате перенесенного инсульта, повреждений спинного и головного мозга, в последствии хирургических операций, на фоне рассеянного склероза и других неврологических нарушений.

Оборудование закуплено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Это последняя разработка, совершенствующая локомоторную терапию. С А3 можно проводить более продолжительные, интенсивные и эффективные тренировки по сравнению с мануальными занятиями.

Возможны как разовые, так и курсовые процедуры под контролем врача физической и реабилитационной медицины и инструктора ЛФК.

Оборудование в том числе используется для реабилитации ветеранов боевых действий, специальной военной операции. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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