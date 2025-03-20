Общество

В России сообщили о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом

В России третью неделю подряд заболеваемость ОРВИ и гриппом держится на высоком уровне: регистрируется более 1,1 млн случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, впервые за девять недель уровень заболеваемости начал снижаться.

Несмотря на это, эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% и более как минимум в десяти городах России. Среди них Брянск, Вологда, Киров, Нижний Новгород, Орел, Симферополь, Сыктывкар, Томск, Ульяновск и Челябинск.

Но НИИ гриппа анализирует ситуацию только в 61 городе. «Известия» проверили сообщения Роспотребнадзора в регионах и убедились, что заболеваемость выше нормы еще как минимум в трех российских субъектах — в Самарской, Калужской областях и Карачаево-Черкесии.

Продолжительность эпидемии гриппа составляет от шести до восьми недель, напомнил аллерголог-иммунолог медцентра доктора Александровского Максим Коршунов.

Эксперт не исключил, что сейчас «мы находимся на пороге снижения заболеваемости». Но пиковые значения, по его словам, пока сохраняются.

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков считает, что ощутимо заболеваемость ОРВИ и гриппом начнет снижаться не раньше мая. А руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная полагает, что она пойдет на спад с конца апреля.