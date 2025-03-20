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То густо, то пусто

21.03.2025 14:57|ПсковКомментариев: 0

На приеме депутата Госдумы Александра Козловского жительницы ближнего Запсковья выразили обеспокоенность по поводу отсутствия аптек в пешей доступности, что создает неудобства для пожилых людей, а также для членов общества слепых, проживающих в этом микрорайоне. Действительно, аптечные учреждения по Пскову распределены неравномерно, а в муниципалитетах их попросту не хватает. Вопрос псковичек депутат взял в работу. А Псковская Лента Новостей попыталась разобраться, насколько удобна для потребителей аптечная сеть региона.

 

Кол с минусом

Что касается конкретной ситуации на Запсковье, то, действительно, на улице Труда от Герцена до Белинского нет ни одной аптеки. «Это больной вопрос, - подтвердила наличие проблемы жительница микрорайона Татьяна Васильева. - Я живу на ул. Волкова. Аптеки вообще нет. У меня была ситуация, когда жутко заболела голова, и пришлось идти до площади Ленина. Там ближайшая аптека».

Между тем, в домах №1 и №2 на улице Волкова проживают инвалиды по зрению. А единственный аптечный пункт, который находился в одном из этих домов, сейчас закрыт. Также перестал работать и аптечный пункт на автобусной остановке.

«Помимо слепых, в нашем микрорайоне проживает много пожилых людей. Чтобы купить лекарства, им надо идти или ехать на большое расстояние. Так что, если оценивать доступность аптек на ближнем Запсковье, то оценка - кол с минусом», - сказала местная жительница.

Зато чуть дальше, на перекрестке Труда - Текстильная, на небольшой площади - сразу четыре аптеки, не считая аптечного пункта в гипермаркете «Магнит». Причем, две аптеки находятся буквально в 10 метрах друг от друга. В чем причина такой перенасыщенности - непонятно. Хотя для жителей микрорайона, наверное, неплохо - иметь под боком такой аптечный городок.

На дальнем Запсковье, по словам жителей улицы Юности, с наличием аптек тоже все хорошо, но не устраивает их график работы - с 10 до 20 или 21 часов. «Было бы круто, если бы в каждом районе была хоть одна круглосуточная аптека. Когда были проблемы со здоровьем у ребенка, этого очень не хватало. Но эти «модные» аптеки, конечно, под себя всё делают, как им комфортно», - сказала Анастасия Павлова.

Особых трудностей с покупкой лекарств нет и у жителей дальнего Завеличья. «Живу на ул. Байкова. У нас шесть (!) аптек в шаговой доступности. Очень удобно», - рассказала жительница Завеличья Анна Сотникова. «Живу на Балтийской. У нас одна аптека в доме и ещё две в соседних домах. Найти и дойти легко», - добавил пскович Иван Данилов. «Живу на Венской, что в Борисовичах. У нас есть одна аптека прямо в магазине, который в шаговой доступности от всех домов на улице - 500 метров до нее. Вторая аптека во «Фьорд плазе» - метров 800, наверное, дойти», - добавила другая жительница микрорайона.

«Ни магазинов, ни аптек»

В центре и ближнем Завеличье тоже аптеки имеются. Но не всегда псковичей устраивают цены.

«Живу в центре Пскова, понятно, аптек вокруг масса, наверно, все сети представлены в близлежащих домах. Но я все равно при плановых закупках лекарств (например, когда нужно пополнить запасы препаратов для постоянного приема) использую аптеку, до которой надо добираться на автобусе. Причина банальная: деньги. В той аптеке при заказе через сайт цены значительно - значительно! - ниже», - рассказала псковичка Карина Лебедева.

Другая псковичка Ирина Сергиенко обратила внимание, что аптек много на центральных улицах, но «стоит немного углубиться - и все: ни магазинов (разве что малюсенький ларечек), ни аптек, ничего с предметами первой необходимости». «А это обычно как раз те самые районы, где живут люди пожилого возраста. И то, что для меня 30-летней и с машиной под рукой - пять минут или шаговая доступность, для них - целое событие», - отметила она.

Хуже всего дела с доступностью аптек обстоят в таких районах Пскова, как Кресты, Любятово, Завокзалье. Жительница многоэтажки в переулке Машинистов Дарья И. рассказала, что в их микрорайоне аптек нет совсем. «Для жителей это очень большая проблема. У нас живет очень много стариков, семей с детьми, которые нуждаются в аптечных услугах, и нет ни одного аптечного пункта. Ближайший находится напротив железнодорожного вокзала», - отметила она.

По словам девушки, в районе вокзала аптеки есть, и не одна. И график работы у них удобный. «Но до них надо дойти. А если человеку плохо и некого попросить, чтобы туда сходили, то нереально добраться. Сама как-то оказалась в такой ситуации: была очень высокая температура - спасалась тем, что нашла в домашней аптечке», - отметила девушка.

Также, по ее мнению, в городе очень мало круглосуточных и ветеринарных аптек. «Круглосуточная аптека у нас в Пскове только на Пушкина. Больше нет. А еще очень мало аптек, где можно купить лекарства для животных. Ведь часто помощь нужна не только людям, но и их питомцам», - заметила Дарья.

Муниципальных аптек больше нет

Итого: где-то аптек очень много, где-то - совсем нет в шаговой доступности, а также не хватает круглосуточно работающих. Что в этой ситуации можно сделать?

К сожалению, урегулировать этот вопрос на уровне области или города - довольно сложно. Открыть аптеку «по просьбам трудящихся» не представляется возможным, поскольку это бизнес, и такие розничные точки работают по законам рыночной экономики. Никто не будет открывать заведомо убыточное предприятие.

А государственных аптек больше нет. Даже «ветеран» фармацевтического рынка региона - «Фармация» недавно стала акционерным обществом.

«Муниципальных и государственных аптек с 1 января не существует. Мы акционерное общество. Тоже коммерческая организация», - пояснила директор АО «Псковская фармация» Наталия Иванова.

По словам руководителя предприятия, в связи с изменением юридического статуса никаких изменений в количестве аптек не произошло. По-прежнему в Пскове и области работает 20 аптек и аптечных пунктов. АО «Фармация» представлена торговыми точками в Пскове, а также Псковском, Печорском, Пыталовском, Пустошкинском, Гдовском, Невельском, Островском, Себежском и Плюсском районах.

Все остальные аптеки - это розничные точки федеральных сетей и местные проекты. Причем, большинство из них находится в областном центре.

Настоящая проблема

Если Псков в целом (за исключением некоторых локаций) перенасыщен аптеками, то в сельских населенных пунктах наблюдается их острый дефицит. Уроженка Пустошкинского района Ксения С. считает, что отсутствие аптек в районах, деревнях - настоящая проблема. «Например, мои родители живут в деревне Алоль Пустошкинского района. В моем детстве там было две аптеки, еще в медпункте можно было лекарства купить. Не знаю, насколько это была легальная история, но таблетки типа анальгина или чего-то от кашля продавали без проблем. Насколько помню, одна аптека была частная, вторая - государственная. Сейчас обе аптеки закрыты. Одно время вообще негде было поблизости купить даже леденцы от боли в горле», - рассказала девушка.

Именно поэтому несколько лет назад в регионе было принято решение об организации продажи лекарственных препаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом давно просили сельские жители, у которых зачастую просто нет другой возможности приобрести медикаменты – не все могут доехать до райцентра, Пскова, особенно, если есть проблемы со здоровьем.

Для организации продажи лекарств в ФАПах на средства областного бюджета было приобретено оборудование. Также фельдшеры были обучены ведению фармацевтической деятельности и получили соответствующие сертификаты. В 2022 году, когда проект только запускался, фармацевтические услуги оказывали 30 ФАПов в 24 районах. «На данный момент это 213 точек продажи лекарств во всех муниципальных образованиях в ФАПах, офисах врачей общей практики, обособленных подразделениях медицинских организаций, в населённых пунктах, в которых отсутствуют аптеки», - сообщили ПЛН в комитете по здравоохранению Псковской области.

В комитете также отметили, что количество таких точек продаж будет расти, так как строятся новые ФАПы, а они уже автоматически будут получать лицензию на фармацевтическую деятельность, если в населенном пункте нет аптеки.

Правда, по мнению местных жителей, региональный проект только частично решает проблему. «В последнее время продажа лекарств запущена в обновленном ФАПе, это хорошо, но, к сожалению, полностью проблему не снимает. В деревне живут много бабушек и дедушек, им часто выписывают такие препараты, которые можно купить только в районном центре - в Пустошке. Там аптек на данный момент - три. В других ближайших крупных деревнях аптек нет, в некоторых такие же ФАПы. Да и выбор лекарств в Пустошке не всегда достаточен», - пояснила Ксения.

По словам девушки, благодаря цифровизации, некоторые необходимые препараты можно заказать через Интернет. Но, чтобы их выкупить, нужно проехать 20 км до Пустошки. «А сколько еще более мелких деревень, которые дальше, в которых ФАПа нет? Про них вообще подумать страшно. Вот, где с аптеками реальная проблема!» - говорит Ксения.

Таким образом, проблема доступности аптек - шире, чем просто отсутствие розничных фармацевтических пунктов в шаговой доступности. На селе эту проблему стараются решить с помощью организации торговли лекарствами в ФАПАх. Что касается городов, то пока единого понимания, как равномерно распределять аптеки, нет, поскольку это такие же коммерческие объекты, как магазины или фитнес-центры. И размещаются они там, где им выгоднее. Но «точечное» решение проблемы доступности аптечной сети по запросу жителей, наверняка, возможно. Во всяком случае, жителям Запсковья их депутат пообещал обсудить с руководством Пскова возможные варианты решения вопроса.

Светлана Синцова

Источник: Псковская Лента Новостей
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