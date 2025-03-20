Общество

В России создадут цифровой профиль иностранного студента

Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента», - сказал министр в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования».

Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете.

«Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами», - добавил Фальков.

Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.

Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек, пишет РИА Новости.