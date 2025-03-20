Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Креативная экономика Как начать свое дело?
Эхо несостоявшегося теракта
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
самозапрет на получение кредита
«Лёгкая кухня» Классические блины
Снять проклятие
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Как отправить ребенка в летний лагерь
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
 
 
 
ещё Общество 20.03.2025 18:000 Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы 21.03.2025 14:100 Оплата по QR будет доступна клиентам Сбера в Турции 21.03.2025 13:280 Музейщики «Михайловского» открыли минчанам возвращённую к жизни пушкинскую литературную страну 21.03.2025 13:160 Фотофакт: Первые самокаты появились после зимы в Пскове 21.03.2025 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Артуром Гайдуком 21.03.2025 12:550 Раздел «Благотворительность» появился в СберБанк Онлайн
 
 
 
Самое популярное 17.03.2025 22:188 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  18.03.2025 13:370 Отец и сын погибли на зимней рыбалке в Псковской области 16.03.2025 15:201 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове 15.03.2025 13:200 Интерактив: три аллеи в Великих Луках от инициатора-краеведа 16.03.2025 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России создадут цифровой профиль иностранного студента

21.03.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

Минобрнауки РФ создаст единый цифровой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация о человеке, который учится в России, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Чтобы лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов совместно с Минцифры создадим единый цифрой профиль иностранного студента», - сказал министр в ходе пленарного заседания «Международное позиционирование российского образования».

Он уточнил, что на платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском университете.

«Она (платформа - ред.) будет призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами», - добавил Фальков.

Сейчас, по данным министерства, в российских вузах обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.

Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 202 человека
21.03.2025, 14:180 Автомобиль Volkswagen горел в Пскове 21.03.2025, 14:100 Оплата по QR будет доступна клиентам Сбера в Турции 21.03.2025, 14:000 «Краски города»: Три самых опасных лайфхака при похудении 21.03.2025, 13:550 Пять мусорных контейнеров горели в Пскове
21.03.2025, 13:490 Оплатил ЖКУ - спи спокойно 21.03.2025, 13:430 Внук Давида Зильбера поделился важными документами с музеем «Два капитана» в Пскове 21.03.2025, 13:360 Ремонт водотоков на набережной реки Великой и улице Некрасова завершили одновременно 21.03.2025, 13:280 Музейщики «Михайловского» открыли минчанам возвращённую к жизни пушкинскую литературную страну
21.03.2025, 13:160 Фотофакт: Первые самокаты появились после зимы в Пскове 21.03.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Артуром Гайдуком 21.03.2025, 12:550 Раздел «Благотворительность» появился в СберБанк Онлайн 21.03.2025, 12:430 В России создадут цифровой профиль иностранного студента
21.03.2025, 12:360 Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове 21.03.2025, 12:290 МТС расширила покрытие 4G в Великолукском районе к предстоящему дачному сезону 21.03.2025, 12:250 Получившая травму учительница работает в Великолукском лицее 21.03.2025, 12:230 «На пятой передаче»: Мартовское обострение - дураки и дороги
21.03.2025, 12:190 Путин высказался о возвращении оценки за поведение для школьников 21.03.2025, 12:170 Более двух миллионов рублей украли мошенники у жителей Пскова и Великих Лук 21.03.2025, 12:061 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг 21.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 марта
21.03.2025, 11:481 Уровень газификации РФ в 2024 году стал самым высоким в мире 21.03.2025, 11:360 Оба участника ДТП на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове двигались на разрешенный сигнал светофора 21.03.2025, 11:280 В России смертность от ВИЧ-инфекции за пять лет снизилась на 19% 21.03.2025, 11:220 Весеннее обострение
21.03.2025, 11:130 Петрушку и салат посадили в Псково-Печерском монастыре 21.03.2025, 11:000 «Чай втроем»: Артур Гайдук о бабушкином воспитании, бардовской песне и боди-арте 21.03.2025, 10:480 Подростки с 14 лет смогут открыть в Сбере вклад и накопительный счёт на специальных условиях 21.03.2025, 10:380 Восемь ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области
21.03.2025, 10:310 «Хайпожоры»: Telegram в шаге от престола, видеоплатформа Wildberries и запрет рекламы эзотерических услуг 21.03.2025, 10:270 Шоу ростовых кукол пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 21.03.2025, 10:220 При трудоустройстве в Пскове 21% женщин все еще спрашивают о планах на детей 21.03.2025, 10:110 Заочные суды грозят всем лицам за рубежом, совершившим преступления против РФ
21.03.2025, 10:030 Владимир Путин рассказал, что думает о партии «Новые люди» 21.03.2025, 09:510 Эстония прекратит с 31 марта признавать российские небиометрические загранпаспорта 21.03.2025, 09:400 Посвященное подвигу 6-й роты первенство по дзюдо прошло в Республике Алтай 21.03.2025, 09:300 Выдачи автокредитов упали до двухлетнего минимума
21.03.2025, 09:150 Денежные переводы жертв мошенников будут дополнительно проверять 21.03.2025, 09:000 В России сообщили о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом 21.03.2025, 08:450 Проблемы и перспективы физической культуры обсудили на III научной конференции в Великих Луках 21.03.2025, 08:310 Начат демонтаж старого котельного агрегата СВПУ в Пскове
21.03.2025, 08:130 Пешехода сбили на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО 21.03.2025, 08:000 Сбер развивает семейство виртуальных ассистентов для детей 21.03.2025, 07:430 Великолукский мальчик на велосипеде найден живым 21.03.2025, 07:300 186-ю годовщину со дня рождения великого русского композитора Модеста Мусоргского празднуют сегодня
21.03.2025, 07:000 Всемирный день поэзии отмечают 21 марта 20.03.2025, 22:430 Мальчик на велосипеде пропал в Великих Луках 20.03.2025, 22:000 Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы 20.03.2025, 21:400 Псковичку оштрафовали за желание заработать, став номинальным директором организации
20.03.2025, 21:200 785 книг пожертвовали жители Пскова для подопечных Детского фонда 20.03.2025, 21:000 Движение транспорта по одной полосе ограничат на участке улицы Труда в Пскове 20.03.2025, 20:400 Роботизированный комплекс А3 используют в Псковском госпитале для ветеранов войн 20.03.2025, 20:200 Срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 10 апреля
20.03.2025, 20:000 Материальное положение семьи Пушкина обсудили участники урока «Жили-были деньги» с педагогами из «Михайловского» 20.03.2025, 19:390 «Бременские музыканты» оживают на сцене псковской филармонии. ФОТО 20.03.2025, 19:200 Стартовал прием заявок в социальный проект «Герои новых технологий» 20.03.2025, 19:000 Россия сократит импорт в химической отрасли
20.03.2025, 18:430 Иеромонах Прохор назначен на должность ректора Псково-Печерской духовной семинарии 20.03.2025, 18:380 Kia и Skoda столкнулись в псковской деревне Уграда 20.03.2025, 18:300 Диетолог рассказал об опасности пальмового масла для здоровья 20.03.2025, 18:170 Кот Томас обгоняет псковскую кошку Машу в голосовании за победителя конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»
20.03.2025, 18:100 Сергей Вострецов: Профсоюзы играют ключевую роль в поддержке молодых работников 20.03.2025, 18:060 Владелец собаки, которая покусала ребенка в псковской деревне, выплатит 240 тысяч рублей 20.03.2025, 18:040 Суд в Острове признал недействительным кредитный договор на 300 тысяч рублей, оформленный мошенниками 20.03.2025, 18:000 Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы
20.03.2025, 17:510 Межрегиональный турнир по дзюдо памяти 6-й роты пройдет в Пскове 22 марта 20.03.2025, 17:440 Геннадий Бубнов о конфликте в обкоме КПРФ: Точку должны поставить в ЦК 20.03.2025, 17:400 «Дневной дозор»: Внутрипартийная борьба — за и против 20.03.2025, 17:400 На службу в ФСБ пригласили псковичей
20.03.2025, 17:300 Сеть «Пятерочка» в Острове заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства 20.03.2025, 17:280 Псковичи могут подать заявку на новую номинацию всероссийского конкурса «Семья года» 20.03.2025, 17:220 Детскую оперу «Храбрый заяц» дали в псковской филармонии. ВИДЕО 20.03.2025, 17:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 марта 
20.03.2025, 17:090 О реальных и придуманных женщинах в произведениях Пушкина рассказал псковичам сотрудник «Михайловского» 20.03.2025, 17:071 Пропаганда, что с лицом? 20.03.2025, 17:060 Усыновившие свыше 200 детей псковские семьи получили выплаты по итогам 2024 года  20.03.2025, 16:460 В МВД рассказали о схеме мошенничества с использованием музыки из рекламы банков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru