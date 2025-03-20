Общество

Начался новый сезон краеведческих прогулок для молодёжи в Пскове

Новый сезон краеведческих прогулок для молодёжи организует Псковский городской молодёжный центр 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей Псковском городском молодежном центре.

Экскурсия начнётся от нового пешеходного моста через реку Пскову в 15:00. Маршрут будет пролегать через пять мостов в черте города, соединяющих берега реки Псковы, и включать остановки у знаковых городских достопримечательностей.

«Эта прогулка станет отличным началом сезона активных выходных и подготовкой к более продолжительным и насыщенным путешествиям, – отметила экскурсовод Марина Иванова.

Также, экскурсовод отметила, что в прошлом году более протяжённый маршрут по подвесным мостам через Пскову уже был, но в этот раз прогулка пройдет по другим мостам в черте города. «Надеюсь, что ребята и в этот раз откроют для себя что-то новое интересное. С собой стоит взять перекус и горячий напиток, одежда и обувь – по погоде»,- добавила Марина Иванова

Участие бесплатное. Требуется предварительная запись через сообщения группы «Духовно-нравственного направления».