Набиуллина: текущие темпы роста цен в РФ постепенно снижаются

Нынешние темпы роста цен постепенно снижаются с начала года. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Базовая инфляция, хотя и замедляется, но находится вблизи десяти процентов. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются. И если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений», - сказала она.

Набиуллина отметила, что замедление роста цен затронуло «сегмент товаров длительного пользования - машины, бытовую технику, мебель». По ее словам, цены на эти товары «наиболее чувствительные к политике и динамике курса».

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что сейчас компании наблюдают рост складских запасов электроники и автомобилей, «то есть ретейлеры рассчитывали на больший спрос, чем в итоге наблюдается».