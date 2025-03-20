Общество

Наталья Федорова передала псковичке поздравление Путина с 95-летием

Клавдия Смирнова, жительница Псковского района, отметила 95-летнюю годовщину, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Клавдия Смирнова родилась в Псковской области, в деревне Брод. Войну встретила в возрасте 11 лет. Детей в семье было четверо: один брат пропал без вести, воюя в партизанском отряде. Сестру Клавдия Васильевна потеряла в Германии, куда их угнали на принудительные работы.

«С 1946 года, после возвращения на Родину, живет в деревне Малая Кебь. Здесь вышла замуж, работала в сельском хозяйстве, на почте, среди жителей деревни пользуется заслуженным уважением: староста деревни называет именинницу не иначе, как "ударница", и отмечает, что Клавдия Васильевна честно трудилась, у нее всегда во всем был порядок», - сообщила глава района.

Отмечается, что у Клавдии Смирновой двое детей, трое внуков и пять правнуков.

«Большая семья собралась поздравить Клавдию Васильевну со знаменательной датой. Поздравительную телеграмму в адрес именинницы направил президент России Владимир Путин. С большим удовольствием и благодарностью вручила Клавдии Васильевне и медаль в честь 80-летия в Победе в Великой Отечественной войне. Крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, оптимизма, заботы близких и мирного неба - с юбилеем!» - добавила Наталья Федорова.