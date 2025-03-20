Общество

На Землю надвигается магнитная буря

Вспышка на Солнце направила облако плазмы от протуберанца (плотного холодного волокна плазмы большой массы) к Земле, завтра утром ожидаются сильные магнитные бури, рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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«Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток в результате воздействия выброса массы, приход которого к Земле прогнозируется примерно в это время», — сказал он.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии уточнил, что Солнце выбросило облако плазмы накануне около 19:00 мск в результате вспышки уровня M1.2. По словам ученого, несмотря на средний балл события, измерения, проведенные вблизи Солнца, показали исключительно высокую скорость и массу выброса. В этом году такие параметры наблюдаются впервые, добавил Богачев.

«Судя по всему, вспышка вывела из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле», — объяснил руководитель лаборатории солнечной астрономии.

Ученый рассказал, что одна из таких структур, которая обнаруживалась на видимой стороне Солнца еще пару дней назад, сейчас отсутствует на изображениях, пишет РИА Новости. Как предполагается, именно она в течение суток ударит по Земле, по предварительным расчетам, между 3:00 и 6:00 мск воскресенья.

«Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января», — добавил Богачев.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН ранее сообщили, что на Земле 13 марта наблюдалась слабая магнитная буря (ее уровень — G1, это первый балл по пятибалльной шкале), которая в течение суток могла вырасти до среднего уровня.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии заявил РИА Новости, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря 2024 года и продолжила сохраняться на высоком уровне все первые дни 2025-го. Первого января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале), уточнил Богачев.