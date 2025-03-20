Общество

Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Голубкиной

ервый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма о народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной, скончавшейся в субботу.

Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве.

«Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 22.50 в эфир выйдет программа "Памяти Ларисы Голубкиной"», - говорится в сообщении в Telegram-канале Первого канала.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме «Гусарская баллада», роли в сказке «Сказка о царе Салтане», киноэпопее «Освобождение» и картине «Трое в лодке, не считая собаки», пишет РИА Новости.

Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила , что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.