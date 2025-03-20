Общество

Юрист объяснил, чем грозит аренда аккаунта в мессенджерах

Профили в мессенджерах зачастую покупают или берут в аренду, чтобы продвигать каналы, развивать бизнес или чтобы попросту не мучаться с регистрацией. Однако, этим могут воспользоваться и преступники, предупредил юрист, основатель юридической компании «Тактика» Любим Лущик.

«Сейчас действительно сотрудники правоохранительных органов, специалисты в IT-сфере, юристы бьют тревогу, потому что все чаще появляются случаи, при которых злоумышленники под тем или иным предлогом, в частности, под предлогом аренды аккаунта, получают доступ к социальным сетям, к мессенджерам и занимается противоправной деятельностью», – рассказал Любим Лущик.

Практика сдачи аккаунтов в аренду чревата тем, что для владельца могут наступить определенные юридические последствия, продолжил юрист, пишет радио Sputnik.

«Если аккаунт будет использован злоумышленниками с целью совершения преступления – мошенничества, призывы к терроризму, экстремизму, с точки зрения закона, в первую очередь, у правоохранителей возникнут вопросы к владельцу аккаунта. Если будет доказан умысел, и гражданин будет признан соучастником преступления, то ему может грозить вполне реальная ответственность, в том числе уголовная. Сейчас очень часто люди пересылают деньги, не задумываясь. А таким образом получается, что они участвуют в схеме отмывания денежных средств, например», – предупредил Любим Лущик.

Эксперт дал рекомендации тем, кто по тем или иным причинам, все же решил сдать свой аккаунт в аренду.

«Я бы рекомендовал это все заверять документально. Необходимо удостовериться, что лицо, которое просит у вас в аренду аккаунт, – реальное, узнать паспортные данные при составлении договора. Таким образом, в дальнейшем, если со стороны этого гражданина будут происходить какие-то противоправные действия с аккаунтом или он будет использоваться в противоправных действиях, у того, кто сдал аккаунт, хотя бы будет подтверждение факта того, что у них были какие-то договорные отношения, зафиксированные документально. Плюс правоохранителям будет проще найти того человека, который эти действия осуществлял», – заключил Любим Лущик.