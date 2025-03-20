Общество

Диетолог рассказал, чем опасно употребление острых палочек латяо

В России среди молодежи набирает популярность употребления латяо – китайский острый снек. Однако они могут нанести серьёзный вред здоровью, заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. По словам врача, в состав снека входят вредные компоненты. Для ребёнка потенциальные риски – это высокое содержание соли и острых специй.

«В составе есть пальмовое растительное масло, если его употреблять на регулярной основе, то это может сказываться на состоянии пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Также есть усилитель вкуса глутамат натрия, красители, ароматизаторы, перец чили или знаменитый китайский сычуаньский перец. Они будут раздражать стенки пищеварительной системы, пищевода и желудка», – объяснил диетолог.

Эксперт добавил, что порой недобросовестные производители используют некачественные красители и ароматизаторы для удешевления продукта, по этой причине могут возникнуть отравления, пишет радио Sputnik.

«Компоненты в палочках могут давать яркие вкусовые ощущения. Головной мозг ребёнка не может противостоять этому. Вкус латяо будет для подростка невероятно притягательным, запоминающимся. К нему очень быстро может возникнуть привыкание и даже пищевая зависимость», – отметил Андрей Бобровский.

Врач подчеркнул, что острый снек детям хочется есть в большом объеме из-за низкой питательной ценности – здесь "много пустых калорий", которые дают невысокую сытость.