Общество

Звукорежиссер «Ленфильма» Владимир Персов умер на 80-м году жизни

Звукорежиссер, член Союза кинематографистов Владимир Персов ушел из жизни на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза.

По информации киностудии «Ленфильм», которая приводится на ее страничке в соцсети «ВКонтакте», Персов был одним из старейших звукорежиссеров киностудии, трижды становился лауреатом премии «Ника».

«Двадцать второго марта 2025 года на 80-м году ушел из жизни звукорежиссер киностудии "Ленфильм", заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России, наш друг и коллега Владимир Маркович Персов», - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. В «Ленфильме» добавили, что о смерти Персова сообщили родные мастера.

В пресс-службе напомнили, что Персов работал с известнейшими кинорежиссерами – Александром Сокуровым, Светланой Проскуриной, Сергеем Овчаровым, Рустамом Хамдамовым.

Киностудия «Ленфильм» выразила соболезнование родным и близким звукорежиссера. О времени и месте прощания «Ленфильм» сообщит позднее, добавили там.

По информации «Ленфильм», Персов работал на киностудии с 1969 года, начинал, как механик по обслуживанию звукотехники, затем был ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм «Соперницы» (1985) режиссера Виктора Садовского. В 1986 году он работал с Александром Сокуровым на фильме «Ампир». Это встреча стала началом их многолетнего сотрудничества. Персов выступил продюсером картин Сокурова «Молох» и «Телец». До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино, пишет РИА Новости.

В фильмографии Владимира Персова: «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Левша», «Миф», «Дни затмения», «Спаси и сохрани», «Случайный вальс», «Круг второй», «Камень», «Рыцари поднебесья», «Отражение в зеркале», «Тихие страницы», «Австрийское поле», «Секрет виноделия», «Элегия из России», «Александра», «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия», «Темная ночь», «Прикованный», «Русский ковчег» и других.