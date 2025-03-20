Общество

Борис Елкин рассказал об истории псковской улицы Волкова

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал об истории псковской улицы Волкова в своем Telegram-канале.

«Если вы свернёте направо или налево от сквера Народовластия, то окажетесь на улице Волкова, названной в честь Героя Советского Союза, закрывшего своим телом амбразуру фашистского дзота», - рассказал глава города.

Александр Волков работал слесарем на одном из псковских заводов. Затем был призван в Красную Армию, где закончил курсы младших лейтенантов. С первых дней Великой Отечественной войны он сражался на Ленинградском фронте, принимал участие в обороне города и прорыве блокады.

В январе 1944 у Пулковских высот стрелковый батальон 131-го гвардейского полка штурмовал сильно укрепленную и насыщенную огневыми средствами позицию противника. Младший лейтенант Волков уверенно руководил своим взводом. Александру Волкову удалось уничтожить врагов в одном из дзотов, но из второго стрельба продолжалась. Когда боеприпасы у командира взвода закончились, он, проявив мужество, бросился к оставшемуся дзоту и накрыл своим телом амбразуру, позволив своим бойцам перейти в атаку и овладеть позициями врага.

«Младшему лейтенанту Александру Волкову навсегда останется 28 лет, но его подвиг будет жить вечно в памяти нашего города», - добавил Борис Елкин.