Общество

Врач-терапевт рассказала о последствиях неправильной осанки

Правильная осанка участвует в равномерном распределении нагрузки на позвоночник и суставы. Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала «Известиям» 23 марта, какое еще воздействие на здоровье оказывает осанка, влияет ли она на здоровье головного мозга, как заподозрить ее нарушения, какие есть меры их профилактики.

«Осанка — это естественная поза тела человека, когда он стоит или идет, то есть находится в вертикальном положении. Она влияет на естественный изгиб позвоночника и, как следствие, на тонус мышц спины, шеи и плеч, работу внутренних органов. Например, при неправильной осанке могут возникнуть искривление позвоночника, спазм и боли в мышцах спины, шеи», — уточнила эксперт.

Кроме того, при выраженной деформации позвоночника возможно нарушение работы внутренних органов из-за их сдавления.

«Одновременно с этим, если же говорить о влиянии осанки на головной мозг, то доказательная медицина пока не установила прямой связи между ними. Нет исследований, в которых бы утверждалось, что неправильная осанка непосредственно вызывает заболевания мозга, инсульты или другие подобные состояния», — отметила терапевт.

На начальной стадии изменения осанки могут быть незаметны, но при этом, например, могут появляться боль и напряжение в спине или шее. Со временем возникают и разница в высоте плеч, перекос таза и ассиметрия талии, которые можно увидеть невооруженным взглядом. При возникновении этих признаков нужно обратиться к врачу, особенно важно проконсультироваться, если изменения в осанке есть у ребенка.

«Лечение деформации позвоночника может быть консервативным и хирургическим. Первое включает в себя обеспечение адекватного потребления кальция и витамина D, поддержание оптимальной массы тела, лечебную физкультуру, симптоматическую терапию, например, при болях назначают обезболивающие препараты. Хирургическое лечение, в свою очередь, может потребоваться при запущенных стадиях, то есть когда присутствуют «красные флаги», среди которых прогрессирующая слабость в мышцах, неуклюжесть, онемение и распространение боли в конечности», — объяснила Портнова.

В качестве профилактики необходимо придерживаться ряда мер. Так, по словам врача, в течение дня необходимо следить за осанкой особенно при длительной работе за компьютером — плечи должны быть расправлены, лопатки сведены, спина прямая.

Не менее важно правильно организовать рабочее пространство: стол должен находиться наравне с подлокотниками стула, при этом сгиб в локтях — чуть больше 90 градусов, ноги согнуты в коленях также под углом около 100 градусов; монитор необходимо расположить на уровне глаз. Для естественного положения рук можно использовать специальные подставки под запястья и эргономические компьютерные мыши, а для правильной осанки — кресло с поддержкой поясницы.

Также необходимо заниматься физической активностью — не менее 150 минут в неделю, то есть три-пять раз по 30–50 минут соответственно. Это могут быть, например, аэробные упражнения, плавание, скандинавская ходьба.

Не стоит забывать и о пользе регулярных разминок в течение дня — каждый час следует делать легкие упражнения для шеи и спины с целью снижения их напряжения. Например, повороты и наклоны головы, а также растяжку мышц спины: нужно встать прямо, вытянуть правую руку над головой и наклониться влево, чувствуя растяжение правой половины туловища, задержаться на 20–30 секунд в этой позе, а потом поменять сторону. При желании можно повторить цикл.

Кроме того, правильная организация спального места также играет важную роль. Эксперт рекомендовала использовать полужесткий матрас, а высоту подушки подбирать таким образом, чтобы она соответствовала расстоянию от шеи до окончания плеча. Голова, шея и плечи должны надежно поддерживаться подушкой, не проваливаясь в нее, иначе мышцы шейного отдела позвоночника будут перегружены, что может привести к болевым ощущениям.