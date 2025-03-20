Общество

Воры на кассах самообслуживания в Пскове: какое наказание их ждет

В наше время во многих магазинах установлены кассы самообслуживания. Безусловно, это очень удобно, ведь таким образом можно быстро оплатить свои покупки, а не стоять в долгих и скучных очередях. Пользу кассы самообслуживания приносят и продавцам, нагрузка на которых заметно снижается.

Однако удобна такая система и воришкам, которые используют всякие ухищрения, чтобы не заплатить за продукты. Кто-то просто не пробивает пару-тройку товаров, кто-то пробивает все и в итоге не платит, а кто-то и вовсе пробивает дорогие товары по цене более дешёвых. Особенно часто люди решают не платить за мелкие товары: жвачки, шоколадки и газированные напитки. Чаще всего граждане совершают кражи в час пик, когда в магазине множество людей, и никто пристально за ними не следит.

«Всё равно никто не заметил», «Сами виноваты, что продукты такими дорогими делают» - эти аргументы чаще всего используют воры, которые не пробивают товары на кассах самообслуживания.

Такие люди действительно уверены, что им не грозит никакого наказания. Так ли это?

Корреспондент «МК в Пскове» разобрался в этом вопросе и узнал, кому приходится оплачивать украденные продукты, что грозит пойманным с поличным ворам и какие меры предпринимаются для профилактики таких явлений.