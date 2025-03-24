Общество

Сергей Вострецов: СОЦПРОФ поддержал инициативу о едином подходе к определению состава семьи для соцподдержки

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу Минтруда России о едином подходе к определению состава семьи для социальной поддержки, сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, который изменит порядок учета детей при предоставлении мер социальной поддержки. В частности, в состав семьи теперь будут включать детей, обучающихся в специализированных школах-интернатах на полном государственном обеспечении.

С 2025 года семьи с детьми-инвалидами смогут рассчитывать на единое пособие, а с 2026 года – на семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Это устранит ситуацию, когда такие семьи теряли право на помощь из-за формального превышения доходов.

Законопроект предусматривает создание Единой цифровой платформы для оформления соцподдержки. Также продолжится развитие социального контракта, который помогает семьям с низкими доходами найти работу, открыть бизнес или развить личное хозяйство.

Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что инициатива Минтруда направлена на справедливое распределение помощи. Новый подход позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

«Предложенные изменения улучшат доступность социальной поддержки, упростят процесс ее получения и помогут тысячам семей повысить качество жизни», - добавили в СОЦПРОФ.