 
Общество

В смартфонах псковских детей появилась кнопка помощи

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МТС запустила для семей Псковской области две бесплатные функции детской безопасности. «SOS-кнопка» поможет ребёнку быстро отправить близким сигнал о помощи и свои координаты, а функция «Всегда на связи» позволит позвонить родителям даже при нулевом или отрицательном балансе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Когда ребёнок начинает самостоятельно ходить в школу, на занятия или гулять с друзьями, родителям важно знать, что в непредвиденной ситуации он сможет быстро обратиться за помощью. «SOS-кнопка» устанавливается на главный экран смартфона через приложение «Мой МТС». Достаточно одного нажатия, чтобы родитель получил уведомление с просьбой связаться и увидел местоположение ребёнка в разделе «Гео». Функция может пригодиться, если ребёнок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или действиями мошенников.

Вторая функция – «Всегда на связи» – доступ к звонам и смс, даже если на счету закончатся деньги. В течение 30 дней ребенку будут доступны 20 минут звонков и 20 SMS на номера участников семейной группы. Родителю при этом придёт напоминание о необходимости пополнить баланс. Возможность работает также в 12 популярных у российских туристов странах, включая Турцию, Китай, Казахстан, Армению, ОАЭ, Египет, Германию, Италию и Испанию.

Перед запуском новых функций МТС выяснила, что особенно важно родителям при выборе детского тарифа. Более половины опрошенных – 56% – назвали главным условием возможность всегда оставаться на связи с ребёнком независимо от состояния его счёта. Для 26% важна фильтрация интернет-контента, ещё 19% обращают внимание на стоимость тарифа.

Новые возможности дополнили систему цифровой защиты детей. В неё входят блокировка спама, мошеннических звонков и вредоносной рекламы, а также сервис «Безопасный интернет». ИИ-фильтры в режиме реального времени анализируют контент и ограничивают доступ к потенциально опасным ресурсам.

«Родителям спокойнее, когда они знают, что ребёнок сможет связаться с ними в любой ситуации – даже если растерялся или на счету закончились деньги. Поэтому новые функции сделали максимально простыми: ребёнку достаточно нажать одну кнопку, а взрослый сразу получит сигнал и увидит его местоположение. Такие инструменты не заменяют внимания родителей, но помогают семье быстрее среагировать в нужный момент», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.
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