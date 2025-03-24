Общество

Андрей Маковский: Бойцы СВО должны быть участниками властных процессов

Программа «Герои земли Псковской» - это образовательный комплекс для бойцов специальной военной операции, который позволит им интегрироваться в систему управления, власти, образования и экономики. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат также отметил, что участие вернувшихся с зоны специальной военной операции бойцов в программе «Герои земли Псковской» поможет решить проблему кадровой нехватки в муниципалитетах.

«Конечно же, я вижу это положительно, это необходимо сделать, потому что ребята, которые прошли огонь, воду и медные трубы, защитили нашу родину, это наши герои. Конечно, они должны быть участниками властных процессов, политических процессов, потому что люди им доверяют и они максимально заинтересованы, потому что они - часть России, самая что ни на есть неотъемлемая. Поэтому я отношусь к этому положительно и считаю, что это довольно профессионально», - прокомментировал депутат реализацию программы «Герои земли Псковской».

«Я думаю, что эта программа сможет решить проблему кадрового вопроса, и туда придут настоящие специалисты, а не чиновники и бюрократы», - добавил Андрей Маковский.

Депутат сообщил, что не был бы против своего наставничества в этой программе и готов делиться своим опытом. «Я готов поделиться своим опытом в межконфессиональных отношениях, межнациональных, то есть все то, по чему я защищал кандидатскую диссертацию, писал ВАКовские статьи, конечно же, я готов поделиться своими знаниями, это будет большая честь», - отметил парламентарий.