Общество

Александр Котов росгвардейцам: Ваша служба требует безграничной преданности Родине

Военнослужащих, сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил с Днём войск национальной гвардии РФ председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Ваша служба требует не только физической силы, но и стойкости духа, умения принимать мудрые решения в сложных ситуациях. Вы стоите на страже закона и безопасности, обеспечивая мир и стабильность в нашей стране. Ваше мужество и решительность вдохновляют многих. Каждый день вы выполняете сложные задачи, защищая граждан и поддерживая общественный порядок», - отметил Александр Котов.

Спикер парламента пожелал военнослужащим, сотрудникам и ветеранам управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и их близким благополучия и успехов в нелёгком труде на благо Отечества.