Общество

Дмитрий Михайлов: Рост цен, демографический кризис и вымирание населения напрямую касаются Псковской области

Тезисы, озвученные фракцией КПРФ во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, назвал на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 марта лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрий Михайлов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Правительство Мишустина работало в чрезвычайных условиях и сталкивалось с условиями, с которыми не сталкивался ни один состав кабинета министров, и оно успешно справляется с этим вызовами. Однако, сохраняются проблемы, требующие незамедлительного решения. Например, речь идет о постоянном росте цен на продукты первой необходимости, о демографическом кризисе и вымирании населения. Все эти вопросы напрямую касаются жителей нашей области», – сказал Дмитрий Михайлов.

Он отметил, что КПРФ предложило правительству свои «рецепты» и программы вывода страны из кризиса путем принятия 12 законопроектов.

«В годы СССР мы были самыми умными, самыми уважаемыми. Чтобы достичь долгосрочного устойчивого мира, нужно выйти на путь эффективного развития нашей страны и внедрения новейших технологий, обучения качественных кадров», – добавил Дмитрий Михайлов.