Молодежный парламент работает на высоком уровне – Армен Мнацаканян

Внесение изменений в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О персональном составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2024 и 2025 годы» приняли на 43-й сессии Собрания 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В соответствии с пунктом 6.1 Положения о Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов и на основании личных заявлений членов Молодежного парламента принято решение о ротации членов Анны Веселовой и Александра Долотова.
При обсуждении вопроса положительно оценил работу Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.