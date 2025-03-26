Молодежный парламент работает на высоком уровне – Армен Мнацаканян

Внесение изменений в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О персональном составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2024 и 2025 годы» приняли на 43-й сессии Собрания 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В соответствии с пунктом 6.1 Положения о Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов и на основании личных заявлений членов Молодежного парламента принято решение о ротации членов Анны Веселовой и Александра Долотова.

При обсуждении вопроса положительно оценил работу Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Я могу сказать, что Молодежный парламент работает на высоком уровне, одно то, что Виктор Владимирович (Остренко - прим. ред.) со своей командой организовали Лигу дебатов по всей области и что мы сделали с нашими помощниками из Молодежного парламента в округах – это многого стоит. В Новоржеве и в Острове есть люди, и нам не нужно каждый раз ездить туда, а можно сразу решать проблемы напрямую с нашими помощниками. Это инструмент работы», – заметил Армен Мнацаканян.