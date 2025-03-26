Общество

«Гайд-парк»: Андрей Михайлов о ЖКХ, муниципальной реформе и работе в Собрании. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 марта.

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о сфере ЖКХ, муниципальной реформе и работе в областном Собрании. Также он рассказал о том, как проходит процесс модернизации коммунальных сетей в Острове-3.