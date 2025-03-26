Общество

Профсоюзный тренинг пошел в Пскове

Профсоюзный тренинг для студентов Псковского кооперативного техникума состоялся в большом зале Псковского областного совета профсоюзов 27 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В ходе масштабного мероприятия, собравшего более 120 участников, студенты узнали об истории профсоюзов, эффективной работе Молодежного совета, участии в программе Стратегического резерва Федерации независимых профсоюзов России, прошли психологический тренинг по эмоциональному выгоранию и приняли участие в профсоюзном квизе, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

«Вы — будущее нашей страны, и ваша активная позиция в вопросах трудовых прав и социальной справедливости имеет огромное значение. На этом тренинге у вас будет возможность узнать больше о том, как работают профсоюзы, как защищать свои права и как стать активными участниками изменений в нашем обществе. Мы уверены, что каждый из вас сможет внести свой вклад в развитие профсоюзного движения и стать настоящим лидером среди своих сверстников. Используйте это время для обмена опытом, общения и формирования новых идей», - отметил в своем приветственном слове председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.