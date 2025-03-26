Общество

В РФ разработали платформу для автоматизации выпуска деталей для спутников и авто

Российские ученые разработали цифровую технологическую ИТ-платформу с конкретной целью — проектировать, анализировать и создавать изделия из полимеров, включая панели солнечных батарей или корпуса для спутников. Как отмечают сами авторы, она способна ускорить производство сложных конструкций из полимеров на 30% по сравнению с обычными методами. Функционал платформы будет развиваться постепенно, а прототип с 20% запланированных функций планируют выпустить уже в середине 2025 года. При этом эксперты указали на ключевые риски, связанные с запуском этой технологии.

«Решение позволит создавать цифровые двойники, использовать ИИ при проектировании и отслеживать цифровые потоки. Собранные большие данные могут быть применимы во всех смежных отраслях. Главный риск в том, что платформа может оказаться неэффективной, если остальные, уже существующие процессы не будут настроены для интеграции с ней», — отметил директор digital-агентства «Интериум», член общественного совета Минцифры РФ Валерий Сидоренко.

Платформа может сократить количество ошибок, дать возможность быстро менять подходы к проектированию и даже помочь в создании совершенно новых материалов или изделий, пишут «Известия». Однако, по словам генерального директора группы компаний ST IT Антона Аверьянова, сложность заключается в том, что работа с такой системой потребует времени и определенных знаний. К тому же, пока платформа находится на стадии прототипа, ее функционал ограничен, и это способно отпугнуть тех, кто хочет сразу получить готовое решение.