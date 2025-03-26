Общество

Прокуратура Пскова обнаружила задержки зарплат за сверхурочные в местной больнице

Прокуратура Пскова провела проверку в государственном бюджетном учреждении здравоохранения по обращению одного из местных жителей и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что работодатель нарушил нормы трудового законодательства, не произведя перерасчет и компенсационные выплаты сотрудникам за работу в сверхурочное время в период с января по ноябрь 2024 года.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура потребовала от руководства больницы незамедлительно устранить эти проблемы и возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.