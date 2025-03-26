Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темой для обсуждения в студии станет сокращение расходов на пропагандистов. Аналогичные тенденции наблюдаются по ту сторону океана. Разворот во внешней политике и ориентация на внутренние проблемы грозит оставить без работы многих «профессиональных патриотов».

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, на что будет жить прикормленная свора и как мировые процессы отразятся на региональном медийном пространстве.

Трансляция завершена