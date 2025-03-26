Общество

«Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 марта.

Темой для обсуждения в студии стало сокращение расходов на пропагандистов. Аналогичные тенденции наблюдаются по ту сторону океана. Разворот во внешней политике и ориентация на внутренние проблемы грозит оставить без работы многих «профессиональных патриотов».

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили, на что будет жить прикормленная свора и как мировые процессы отразятся на региональном медийном пространстве.