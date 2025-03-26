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Чем будут болеть россияне весной, ответила вирусолог

В России продолжается сезон ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, каждую неделю заболевает более одного миллиона человек. Лидирующими и самыми опасными среди респираторных вирусов остаются грипп B и A (H1N1). Чем могут заразиться россияне в самое ближайшее время, рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Эксперт отметила, что в начале зимы в основном преобладал грипп типа А, а сейчас распространяется тип В, который протекает более мягко и больше похож на обычную простуду.

Вирус A (H1N1) известен как «свиной грипп». Он вызвал пандемию в 2009–2010 годах. Является потомком «испанки» A (H1N1), перескочившим на свиней, у которых продолжал мутировать, а в 2009 снова вернулся к людям.

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«Вирус H1N1 сохранил некоторые свои «испанские замашки». Это, пожалуй, самый опасный из всех циркулирующих в настоящее время вирусов наряду с ковидом, который протекает легче, но все равно дает опасные осложнения. Вирус свиного гриппа может практически сразу добраться до лёгких и в течение первых суток вызвать пневмонию. При этом типичные признаки простуды часто отсутствуют. Лечится сложно», - объяснила Светлана Протасова.

Среди других респираторных вирусов преобладают риновирусы, которые, в основном, вызывают насморк, и респираторно-синцитиальные вирусы (РС-вирусы).

РС-вирусная инфекция поражает в основном детей до 2 лет – вызывает воспаление нижних дыхательных путей, отметила вирусолог. Это заболевание может привести к летальному исходу. У детей постарше и взрослых РС-инфекция в большинстве случаев протекает в виде ринита, фарингита, ларингита, то есть как заболевание верхних дыхательных путей.

Ожидается циркуляция и других респираторных вирусов, таких как метапневмовирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, простудные коронавирусы, пишет RuNews24.ru.

«Что касается ковида, то считается, что заболеваемость им снижается. Но это может быть связано со сравнительно лёгким его течением, в связи с чем люди меньше обращаются за медицинской помощью, и вирус просто остаётся недиагностированным. К тому же оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию данных о заболевших. Поэтому в настоящее время невозможно установить понижается или повышается заболеваемость ковидом», - резюмировала доктор.

Напомним, 6 232 случая острой респираторно-вирусной инфекции и 146 случаев гриппа выявлено с 17 по 23 марта на территории Псковской области.