Молодёжные парламенты СЗФО организовали совместный образовательный проект

Стартовал образовательный проект для членов Молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа. Идея организовать онлайн-обучение молодёжи выдвинули псковичи – на заседании Совета Молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в ноябре прошлого года псковская делегация предложила каждому региону подготовить образовательный модуль по определённой тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.
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Тема первой лекции – избирательная система и участие молодёжи в выборах. Организатором модуля выступил Молодёжный парламент при Калининградском законодательном Собрании.
Следующий образовательный модуль пройдёт уже 31 марта – его подготовит Молодёжный парламент при Новгородской областной Думе.