Общество

Молодёжные парламенты СЗФО организовали совместный образовательный проект

Стартовал образовательный проект для членов Молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа. Идея организовать онлайн-обучение молодёжи выдвинули псковичи – на заседании Совета Молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в ноябре прошлого года псковская делегация предложила каждому региону подготовить образовательный модуль по определённой тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Тема первой лекции – избирательная система и участие молодёжи в выборах. Организатором модуля выступил Молодёжный парламент при Калининградском законодательном Собрании.

«Мы с коллегами из других субъектов объединяем усилия, чтобы собрать спикеров и дать полезный, актуальный и интересный материал для ребят. Современные технологии позволяют нам расширять возможности для участия, а межрегиональные партнёрские связи предоставляют уникальные ресурсы для реализации образовательного проекта», – прокомментировал старт нового проекта Виктор Остренко.

Следующий образовательный модуль пройдёт уже 31 марта – его подготовит Молодёжный парламент при Новгородской областной Думе.