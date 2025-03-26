Общество

Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале

Жители Псковской области могут узнать информацию о мемориалах с Вечными огнями на территории региона с помощью интернет-ресурса «Храним огонь Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящий момент в области располагается 9 мемориалов с Вечным огнем. О каждом из них подробно собрана и систематизирована информация о расположении, функциональной и технической составляющей. Особое внимание уделено исторической части. При создании интернет-ресурса проведена большая исследовательская работа, данные собраны при участии архивов и краеведческих музеев.

В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» и в преддверии 80-летия Победы в разных регионах России зажигаются новые и реконструируемые Вечные огни. Кульминацией проекта станет торжественная церемония по одновременному зажжению 80 Вечных огней в преддверии Дня Победы. В Псковской области Вечные огни будут зажжены на мемориалах в деревне Ершово Псковского района и Локне.

Всего на портале «Храним огонь Победы» представлена история порядка 1800 Вечных огней и Огней памяти, работающих в режимах постоянного и непостоянного горения. Также опубликованы сведения об организациях, поставляющих газ на мемориалы и обслуживающих их. Портал создан компанией «Газпром межрегионгаз» по инициативе ПАО «Газпром».