Общество

Осужденные учреждений УФСИН присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант»

Осужденные учреждений управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области присоединились к просветительской акции «Макаренковский диктант», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие организовано с целью воспитания интереса к литературе и истории, сохранения памяти о выдающихся педагогах России и приурочено ко дню рождения Антона Макаренко – известного отечественного педагога, чьи методы воспитания и педагогические труды до сих пор остаются актуальными.

Организаторами диктанта выступили сотрудники воспитательных служб совместно с педагогами вечерних школ, действующих в учреждениях УИС области. Диктант прошел в заочном формате и состоял из двух блоков заданий. Первый включал вопросы с выбором одного или нескольких правильных ответов, а второй требовал от участников развернутых письменных ответов.

«Проведение таких мероприятий способствует формированию общекультурной грамотности, мотивирует осужденных к изучению литературы и повышает интеллектуальный уровень», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев.

По итогам все участники получат персональные сертификаты, подтверждающие их участие в акции.