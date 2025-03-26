Общество

Туманность «Розетка» и созвездие Ориона запечатлели в Локнянском округе

Вечернее небо над церковью Николая Чудотворца в деревне Заклюка Локнянского муниципального округа запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимками он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Туманность «Розетка» и созвездие Ориона виднеются рядом с храмом.

Петр Митрофанов пояснил, что видимость Ориона в этом сезоне завершается и буквально через пару недель он уже перестанет быть видимым на вечернем небе.

«Кстати, в этом месте фотографически обнаруживалось полярное сияние, хотя широта более, чем на 1 градус южнее Псков (56.7 гр).

Остальные композитные кадры с этой локации будут позже, завтра наблюдаю затмение, а затем будет еще одна ясная ночь, пригодная для съемок», - отметил астроном.