Общество

Роскачество рассказало о новой схеме мошенников с угрозами изъять домашних животных

Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали в Роскачестве.

«На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом», - рассказали в национальном институте развития качества.

Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает «новую норму», то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации, пишет РИА Новости.

Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на «новые правила» с сайта «Госуслуг», которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве.

«Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует», - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.