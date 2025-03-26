Общество

Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области

первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводится в период с 24 марта по 4 апреля на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в территориальные органы МВД России по месту жительства (единый номер вызова экстренных служб - 112), а также по телефону доверия УМВД России по Псковской области 8 (8112) 59-22-33.