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Общество

Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области

29.03.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводится в период с 24 марта по 4 апреля на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Мероприятие организовано с целью привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в территориальные органы МВД России по месту жительства (единый номер вызова экстренных служб - 112), а также по телефону доверия УМВД России по Псковской области 8 (8112) 59-22-33.

Теги: #акция
Источник: Псковская Лента Новостей
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