Общество

Сотрудников правительства и исполнительных органов региона наградили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил федеральными и региональными наградами сотрудников правительства и исполнительных органов региона за работу по совершенствованию областного законодательства и развитие системы наставничества, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Фото: Telegram-канал губернатора

В правительстве Псковской области программа наставничества реализуется с 2020 года. За это время почти 170 человек стали наставниками для начинающих специалистов, делились накопленным опытом и знаниями с молодыми сотрудниками.

В прошлом году региональная система наставничества вошла в число лучших практик по итогам первого Всероссийского конкурса «Наставничество», проведённого Мастерской управления «Сенеж». Отметил отличившихся сотрудников региональными наградами.

«За большой вклад в реализацию государственной экономической политики и совершенствование законодательства области вручил награды Совета Федерации», - заключил губернатор.