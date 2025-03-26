Общество

В учреждениях УИС Псковской области чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника

В преддверии Дня социального работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается 30 марта, в учреждениях УИС Псковской области прошли мероприятия, посвященные профессионалам, чья работа направлена на социальную поддержку осужденных и их ресоциализацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по региону.

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«Социальные работники УИС играют ключевую роль в обеспечении прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание. Они помогают в решении вопросов трудового и бытового устройства, содействуют в восстановлении социальных связей, оформлении документов и получении мер государственной поддержки», - подчеркнули в УФСИН.

В честь праздника во всех подведомственных учреждениях сотрудникам социальных служб, а также тем, кто в разное время трудился в данном подразделении, вручены благодарности, грамоты и цветы за их вклад в гуманизацию уголовно-исполнительной системы, доведены поздравительные адреса руководства ФСИН России и УФСИН России по Псковской области.

«Социальные работники УИС – это люди с большим сердцем, которые ежедневно помогают тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Их труд требует не только знаний, но и терпения, милосердия и искреннего желания помочь. Сегодня мы благодарим их за преданность делу и ответственность», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев.