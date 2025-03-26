Общество

День прогулки по парку отмечается 30 марта

Необычный и неофициальный праздник - День прогулки по парку - отмечается ежегодно 30 марта. Главная цель этого Дня - привлечение внимания всех горожан к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.

Не секрет, что многие не имеют возможности регулярно выезжать на природу или за город, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.

Прогулки в парке, вдали от пыли и шумных магистралей, могут повысить настроение и снизить стресс, а также почувствовать эстетическое наслаждение. Исследования показали, что люди, которые ходят пешком или гуляют в зеленых зонах, как правило, более счастливы, чем те, кто этого не делает.

Поэтому в этот день принято уделять время на прогулку в любимом парке, чтобы провести время в приятной компании или насладиться красотой природы в уединении.