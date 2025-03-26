Общество

22 псковских школьника приняли участие в Международном форуме научной молодежи в Москве

Делегация Псковской области приняла участие в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве. Наш регион представляли 22 школьника вместе со своими наставниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре развития одарённых детей и юношества Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр развития одарённых детей и юношества Псковской области

На торжественном открытии форума Кирилл Сула, обучающийся 10 класса МБОУ «Гимназия» МО «Островский район», получил научную стипендию имени академика К. С. Колесникова. Рекомендацию на получение стипендии (при условии успешного прохождения всех этапов отбора на форум в следующем году) получила Васильева Доминика с проектом «Разработка биоинспирированной системы «Аспик»» (г. Псков).

По итогам тематических секций многие исследовательские работы псковских школьников получили высокую оценку экспертов и членов жюри. Псковичи стали обладателями специальных грамот и дипломов за научные изыскания.

В копилке делегации школьников Псковской области:

Дипломы 1 степени

Станислав Рыбьяков, Новосокольнический район, 9 класс, МБОУ «Маевская средняя школа»;

Серафим Греков, г. Псков, 9 класс, АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи», детский технопарк «Кванториум Псков», МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»;

Дипломы 2 степени

Доминика Васильева, г. Псков, 9 класс, АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодёжи», детский технопарк «Кванториум Псков», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»;

Софья Мартынова, г. Псков, 10 класс, МАОУ «Гуманитарный лицей»;

Ольга Щукина, Струго-Красненский муниципальный округ, 9 класс, МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа»;

Дипломы 3 степени

Анастасия Григорьева, Бежаницкий муниципальный округ, 10 класс, МБОУ «Бежаницкая средняя школа»;

Никита Попов, Струго-Красненский муниципальный округ, 7 класс, МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа»;

Александра Сафронова, Невельский муниципальный округ, 9 класс, МОУ «Гимназия г. Невеля»;

Дарья Лойко и Варвара Шрейнер, Невельский муниципальный округ, 8 класс, ГБОУ ПО «Специальное учебно-воспитательное учреждение»;

Анастасия Тимофеева, Пушкиногорский район, 7 класс, МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина».

Рекомендация к публикации в 28 томе научных трудов молодых исследователей программы «Шаг в будущее» получили сразу три проекта-участника от Псковской области:

Максим Худяков, Семён Рычков, Роман Пилипейко с проектом «Октокоптер для высадки семян деревьев» (г. Псков);

Екатерина Титова с исследованием на тему «Уроженцы Дубининской волости – участники Первой Мировой войны» (г. Невель);

Ольга Быстрова с работой на тему «Трудоустройство выпускников средних профессиональных учебных заведений города Великие Луки» (г. Великие Луки).

Помимо этого, нагрудный знак «Школьник-изобретатель» получил Серафим Греков из Пскова, а специальным дипломом РТУ МИРЭА награждена Алиса Фомина из Плюсского муниципального округа за свой проект «Исследование качества молока».

В последний день форума стали известны обладатели Научного кубка России, больших и малых научных медалей за успехи в научно-исследовательской деятельности. Малой научной медалью награждён Станислав Рыбьяков с исследованием на тему «Судьбы летчиков, воевавших в годы Великой Отечественной войны в небе над Маевской волостью».

Напомним, организаторы форума – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество. Участие делегации Псковской области было организовано Центром развития одарённых детей и юношества ГАОУДО «Лидер», координационным центром программы «Шаг в будущее» при финансовой поддержке Комитета по образованию по Псковской области.