Общество

Нутрициолог назвала возможные преграды на пути к похудению

Избыточный вес — это не только вопрос калорийности. Это следствие сложных биохимических процессов, происходящих в организме. Когда эти процессы сбиты, тело будет саботировать попытки похудеть, даже если придерживаться строгой диеты и активно тренироваться. Нутрициолог Маргарита Валеева помогла разобраться в этом вопросе и рассказала, каким образом биохимия определяет, как тело использует калории: сжигается ли они на энергию или откладываются в запас.

«Речь идет о гормонах, ферментах, метаболических реакциях, а также о балансе витаминов и минералов. Когда этот баланс нарушен, организм может оказаться в состоянии хронического стресса или дефицита, что приводит к замедлению обмена веществ и блокировке жиросжигания», - пояснила эксперт.

Она привела четыре ключевых биохимических фактора, которые могут значительно затруднить процесс похудения, даже для самых преданных своему делу:

Инсулинорезистентность: гормональный блок на жиросжигание

«Инсулин — это гормон, который отвечает за транспортировку глюкозы в клетки», — пояснила Маргарита Валеева. Однако, если клетки становятся резистентными к инсулину, он не может выполнять свою функцию. Повышенный уровень инсулина мешает расщеплению жира. Это недопустимо, особенно когда человек ощущает голод и усталость, а тело заблокировало доступ к жировым запасам. Примером из своей практики она привела случай: «Ко мне обратилась 38-летняя женщина, которая соблюдала строгий дефицит калорий и занималась спортом, но её вес стоял на месте. Анализ показал высокий уровень инсулина натощак при нормальной глюкозе. После коррекции питания и добавления магния вес начал снижаться уже через 3 недели».

Дефицит железа: тормоз метаболизма

Железо важно для доставки кислорода к тканям. «Когда его недостаточно, обмен веществ замедляется, что порождает хроническую усталость. Организм переходит в режим энергосбережения, и метаболизм замедляется», — пояснила Маргарита Валеева.

Недостаток витамина D: гормон, который регулирует вес

«Витамин D имеет значение не только для иммунитета, но и для регулирования веса», — утверждала Маргарита Валеева. Он влияет на секрецию инсулина и уровень аппетита. Его дефицит может привести к повышению хронического воспаления и набору веса.

Дисфункция щитовидной железы: контроль скорости обмена веществ

Гормоны щитовидной железы управляют метаболизмом. Нехватка Т3 приводит к трудностям со снижением веса, даже на диете с низким содержанием калорий.

«Понимаете, похудение — это не только про калории и тренировки», — резюмировала нутрициолог. Это восстановление биохимического баланса. Стоит учитывать гормоны, витамины, минералы и работу органов, пишет RuNews24.ru.

«Если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит исследовать проблему глубже», — добавила Маргарита Валеева. Она рекомендует начать с анализа крови и грамотной коррекции питания и стиля жизни.