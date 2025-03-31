Общество

Среднемесячная температура воздуха в апреле в Псковской области ожидается выше нормы

Среднемесячная температура воздуха в апреле прогнозируется на 0,5-1 градус выше климатической нормы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Месячная сумма осадков составит 90-140% от климатической нормы.

В первой декаде апреля преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах от +7 до +12 градусов. Преобладающие ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, в отдельные ночи температура будет понижаться до 0 и -3 градусов.

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Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от +9 до +14 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать от +15 до +18 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от +0 до +5 градусов, в отдельные ночи температура будет понижаться до -1, -3 градусов.

В отдельные дни возможно усиление ветра, допускаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду.