Общество

Время чистоты

В Великих Луках стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству. С учётом благоприятных погодных условий генеральная уборка города после зимы началась с середины марта. Коммунальные службы, предприятия, учреждения и неравнодушные великолучане приступили к очистке от мусора дорог, дворовых и общественных территорий, облагораживанию улиц и скверов.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие пространства уже преобразились, когда состоятся ближайшие общегородские субботники, как к ним присоединиться, и можно ли организовать акцию своими силами.

Вышли на старт

Месячники по благоустройству традиционно проходят в Великих Луках дважды в год – весной и осенью. Каждый раз в акциях по уборке городских территорий принимают участие порядка тридцати тысяч человек, совместными усилиями они очищают пространства от тысяч кубометров мусора. В подобных мероприятиях принимают участие коммунальные службы, управляющие кампании, сотрудники органов местного самоуправления, депутаты, партийные и молодёжные объединения, городские организации и предприятия различных форм собственности. Не остаются в стороне учреждения сфер образования, культуры, здравоохранения, спорта. Высокую активность проявляют общественные советники и территориальные общественные самоуправления, по инициативе которых во дворах многоэтажных домов и на прилегающих территориях становятся чище и уютнее. Жители частного сектора в свою очередь наводят порядок на своих участках, занимаются обслуживанием ливневых канав, уборкой прошлогодней травы.

Весенний месячник по благоустройству-2025 официально стартовал в Великих Луках 17 марта. Начало масштабной уборке после зимнего сезона дали городские коммунальные службы, которые с наступлением устойчивой плюсовой температуры приступили к очистке дорожного полотна и тротуаров от песко-соляной смеси и мусора. Большую работу в данном направлении выполняют предприятия «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз».

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

«Для удаления остатков песка с дорожного покрытия и лотковой части дорог используются ручной и механизированный способы. Бригады работают практически в ежедневном режиме. Ведётся также уборка зон отдыха – парков и скверов, детских площадок, расположенных на общественных территориях. Управляющие организации убирают дворы, находящиеся в зоне их ответственности», - рассказали в администрации города.

Коммунальщики не только очищают от песка, грязи и мусора улично-дорожную сеть, но и занимаются необходимыми ремонтами, окраской, озеленением, обрезкой растительности, опиловкой деревьев. Совсем скоро начнётся оформление городских клумб, покос травы и другие сезонные мероприятия.

«Не оставайтесь в стороне!»

Работы после зимы всегда много, поэтому всех горожан призывают принять в месячнике по благоустройству. Учреждениям и организациям, независимо от их организационно-правовых форм, надлежит провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Жителей частного сектора просят навести порядок на придомовых территориях, обратить внимание на состояние ливневых канав.

Все желающие могут внести свой вклад в благоустройство в рамках общегородских субботников. В этом году они запланированы на 4, 18, 25 апреля, 16 и 23 мая.

Также великолучане могут присоединиться к массовым мероприятиям по уборке, которые проводят различные предприятия, организации и учреждения Великих Лук, общественные и партийные объединения. Многие из них традиционно активно принимают участие в значимых акциях по благоустройству.

Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нём участвовать, либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории, можно в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки. Телефоны: 8(81153) 3-72-51, 8(81153) 3-02-08. Сотрудники УЖКХ готовы оказать содействие в выборе участка, даты и времени проведения уборки (при необходимости), а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.

«Не оставайтесь в стороне! Проявите активность и поучаствуйте в уборке города после зимы. Давайте вместе сделаем Великие Луки уютнее и красивее!» - обратились к горожанам в администрации города.

Пример сплоченности поколений

Самые активные жители и объединения уже организовали ряд акций в рамках весеннего месячника по благоустройству. Так, команда Великолукского местного отделения «Молодой гвардии» вместе с секретарем первичного отделения № 99 «Единой России» Олегом Васильевым устроили субботник на территории Великолукского специального дома для одиноких и престарелых. В мероприятии также приняли участие старшие ученики местного Центра помощи детям. Участники акции спилили три сухих дерева, с которых сыпались ветки и в летний период ягоды, что не только загрязняло территорию, но и портило обувь проживающих. После участок очистили от веток и опилок, остатки деревьев были вывезены. Инициативу проведения и организации данного субботника взял на себя руководитель Великолукского отделения «Молодой Гвардии» Егор Быстров, который приехал с личным инструментом.

Фото: великолукское местное отделение «Единой России» / «ВКонтакте»

«Эта волонтерская помощь — пример сплоченности поколений! Молодое поколение, беря на себя заботу о старшем, демонстрирует, как важно не оставаться в стороне от проблем тех, кто в этом нуждается. Для людей пожилого возраста это не только улучшение условий жизни, но и уверенность в том, что их ценят и помнят. Такие инициативы от молодежи вдохновляют на то, чтобы больше людей присоединялись к поддержке людей старшего возраста», - говорится в сообщении в группе Великолукского городского местного отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: великолукское местное отделение «Единой России» / «ВКонтакте»

27 марта партийцы собрались на уборку в традиционном месте - на территории склона реки Ловати. Депутаты, члены политсовета, секретари первичных отделений вместе с молодогвардейцами привели в порядок участок от спортивной школы «Экспресс» до спуска на остров Дятлинка, совместными усилиями было собрано порядка 20 мешков мусора.

«Это не просто работа — это наш вклад в преображение родного города. Спасибо всем, кто присоединился! Ваша энергия и труд помогают сохранять Великие Луки чистыми и уютными. Если вы хотите помочь, присоединяйтесь к нашим акциям и следите за объявлениями о проведении ближайших субботников. Вместе мы сможем сделать больше!», - обратились к подписчикам организаторы мероприятия.

Вдохновляют других

С приходом хорошей погоды на набережной реки Ловати, особенно в центральной части города, становится многолюдно. Поэтому поддержанию чистоты в прибрежной зоне всегда уделяется повышенное внимание.

Фото: ВЛГАФК / «ВКонтакте»

В марте на уборку участка от плотины до центрального моста вышли участники волонтёрского отряда «На старте» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Добровольцы собрали 3 мешка мусора.

«Среди находок были металлические банки, стеклянные и пластиковые бутылки, фантики и упаковки от чипсов и продуктов питания. Очень жаль, что берега такой живописной реки, как Ловать, заполнены мусором, который можно было бы просто донести до урны или контейнера. Чистота вокруг нас зависит от каждого из нас. Надеемся, что наш труд не напрасен и вдохновит других сохранять чистоту!» - говорится в сообщении в группе вуза.

Другие городские учреждения и организации также стараются воодушевить горожан своим примером. К примеру, 27 марта, к городскому весеннему месячнику по благоустройству присоединился коллектив Дома детского творчества имени Александра Матросова. Сотрудники очистили от мусора территорию вокруг здания учреждения и сквер на ул. К. Либкнехта, где расположен памятный знак великолучанам, погибшим в мирное время в горячих точках. На уборку вышли 20 работников учреждения.

Фото: Дома детского творчества имени Александра Матросова / «ВКонтакте»

А великолукский коллектив «Вкусно - и точка» привел в порядок территорию от кольца на улице Вокзальной до улицы Пескарева. «К сожалению, пришлось собрать очень много мусора, - подвели итоги в сообществе компании в соцсети «ВКонтакте». - Очень хочется верить, что люди начнут больше заботиться о чистоте вокруг себя и перестанут бросать мусор где попало!»

Жители многоэтажек, тем временем, устраивают субботники во дворах. Один из первых состоялся на улице Маршала Жукова. Дружные соседи убрали мусор с придомовой территории, покрасили бордюры.

Весенний месячник по благоустройству продлится в Великих Луках до 31 мая. В ближайшие пару месяцев все желающие могут внести свой вклад в общее дело, приняв участие в субботнике или организовав свой. Результатом масштабной уборки города после зимы станут чистые улицы, дороги, дворы и другие пространства. А для их поддержания в порядке в дальнейшем стоит помнить прописную истину: «Чисто там, где не мусорят».

Ульяна Лаблюк