Время чистоты

В Великих Луках стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству. С учётом благоприятных погодных условий генеральная уборка города после зимы началась с середины марта. Коммунальные службы, предприятия, учреждения и неравнодушные великолучане приступили к очистке от мусора дорог, дворовых и общественных территорий, облагораживанию улиц и скверов.
Псковская Лента Новостей выяснила, какие пространства уже преобразились, когда состоятся ближайшие общегородские субботники, как к ним присоединиться, и можно ли организовать акцию своими силами.
Месячники по благоустройству традиционно проходят в Великих Луках дважды в год – весной и осенью. Каждый раз в акциях по уборке городских территорий принимают участие порядка тридцати тысяч человек, совместными усилиями они очищают пространства от тысяч кубометров мусора. В подобных мероприятиях принимают участие коммунальные службы, управляющие кампании, сотрудники органов местного самоуправления, депутаты, партийные и молодёжные объединения, городские организации и предприятия различных форм собственности. Не остаются в стороне учреждения сфер образования, культуры, здравоохранения, спорта. Высокую активность проявляют общественные советники и территориальные общественные самоуправления, по инициативе которых во дворах многоэтажных домов и на прилегающих территориях становятся чище и уютнее. Жители частного сектора в свою очередь наводят порядок на своих участках, занимаются обслуживанием ливневых канав, уборкой прошлогодней травы.
Весенний месячник по благоустройству-2025 официально стартовал в Великих Луках 17 марта. Начало масштабной уборке после зимнего сезона дали городские коммунальные службы, которые с наступлением устойчивой плюсовой температуры приступили к очистке дорожного полотна и тротуаров от песко-соляной смеси и мусора. Большую работу в данном направлении выполняют предприятия «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз».
Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки
«Для удаления остатков песка с дорожного покрытия и лотковой части дорог используются ручной и механизированный способы. Бригады работают практически в ежедневном режиме. Ведётся также уборка зон отдыха – парков и скверов, детских площадок, расположенных на общественных территориях. Управляющие организации убирают дворы, находящиеся в зоне их ответственности», - рассказали в администрации города.
Коммунальщики не только очищают от песка, грязи и мусора улично-дорожную сеть, но и занимаются необходимыми ремонтами, окраской, озеленением, обрезкой растительности, опиловкой деревьев. Совсем скоро начнётся оформление городских клумб, покос травы и другие сезонные мероприятия.
Работы после зимы всегда много, поэтому всех горожан призывают принять в месячнике по благоустройству. Учреждениям и организациям, независимо от их организационно-правовых форм, надлежит провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.
Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки
Жителей частного сектора просят навести порядок на придомовых территориях, обратить внимание на состояние ливневых канав.
Также великолучане могут присоединиться к массовым мероприятиям по уборке, которые проводят различные предприятия, организации и учреждения Великих Лук, общественные и партийные объединения. Многие из них традиционно активно принимают участие в значимых акциях по благоустройству.
Самые активные жители и объединения уже организовали ряд акций в рамках весеннего месячника по благоустройству. Так, команда Великолукского местного отделения «Молодой гвардии» вместе с секретарем первичного отделения № 99 «Единой России» Олегом Васильевым устроили субботник на территории Великолукского специального дома для одиноких и престарелых. В мероприятии также приняли участие старшие ученики местного Центра помощи детям. Участники акции спилили три сухих дерева, с которых сыпались ветки и в летний период ягоды, что не только загрязняло территорию, но и портило обувь проживающих. После участок очистили от веток и опилок, остатки деревьев были вывезены. Инициативу проведения и организации данного субботника взял на себя руководитель Великолукского отделения «Молодой Гвардии» Егор Быстров, который приехал с личным инструментом.
Фото: великолукское местное отделение «Единой России» / «ВКонтакте»
«Эта волонтерская помощь — пример сплоченности поколений! Молодое поколение, беря на себя заботу о старшем, демонстрирует, как важно не оставаться в стороне от проблем тех, кто в этом нуждается. Для людей пожилого возраста это не только улучшение условий жизни, но и уверенность в том, что их ценят и помнят. Такие инициативы от молодежи вдохновляют на то, чтобы больше людей присоединялись к поддержке людей старшего возраста», - говорится в сообщении в группе Великолукского городского местного отделения «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: великолукское местное отделение «Единой России» / «ВКонтакте»
27 марта партийцы собрались на уборку в традиционном месте - на территории склона реки Ловати. Депутаты, члены политсовета, секретари первичных отделений вместе с молодогвардейцами привели в порядок участок от спортивной школы «Экспресс» до спуска на остров Дятлинка, совместными усилиями было собрано порядка 20 мешков мусора.
С приходом хорошей погоды на набережной реки Ловати, особенно в центральной части города, становится многолюдно. Поэтому поддержанию чистоты в прибрежной зоне всегда уделяется повышенное внимание.
Фото: ВЛГАФК / «ВКонтакте»
В марте на уборку участка от плотины до центрального моста вышли участники волонтёрского отряда «На старте» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Добровольцы собрали 3 мешка мусора.
Другие городские учреждения и организации также стараются воодушевить горожан своим примером. К примеру, 27 марта, к городскому весеннему месячнику по благоустройству присоединился коллектив Дома детского творчества имени Александра Матросова. Сотрудники очистили от мусора территорию вокруг здания учреждения и сквер на ул. К. Либкнехта, где расположен памятный знак великолучанам, погибшим в мирное время в горячих точках. На уборку вышли 20 работников учреждения.
Фото: Дома детского творчества имени Александра Матросова / «ВКонтакте»
А великолукский коллектив «Вкусно - и точка» привел в порядок территорию от кольца на улице Вокзальной до улицы Пескарева. «К сожалению, пришлось собрать очень много мусора, - подвели итоги в сообществе компании в соцсети «ВКонтакте». - Очень хочется верить, что люди начнут больше заботиться о чистоте вокруг себя и перестанут бросать мусор где попало!»
Жители многоэтажек, тем временем, устраивают субботники во дворах. Один из первых состоялся на улице Маршала Жукова. Дружные соседи убрали мусор с придомовой территории, покрасили бордюры.
Весенний месячник по благоустройству продлится в Великих Луках до 31 мая. В ближайшие пару месяцев все желающие могут внести свой вклад в общее дело, приняв участие в субботнике или организовав свой. Результатом масштабной уборки города после зимы станут чистые улицы, дороги, дворы и другие пространства. А для их поддержания в порядке в дальнейшем стоит помнить прописную истину: «Чисто там, где не мусорят».
Ульяна Лаблюк