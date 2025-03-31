Общество

Призывников не станут отправлять на срочную службу в новые регионы

Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», - пояснил заместитель начальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

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