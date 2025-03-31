Общество

Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы ветеранам Островского района продолжают вручать юбилейные награды, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

Трём жительницам Острова, проживающим в городской черте: труженице тыла Серафиме Челозновой, бывшим несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей Нине Смирновой и Валентине Зуб юбилейные медали вручили председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан и депутат Собрания депутатов городского поселения «Остров» Александр Егоров.

«Получая заслуженные награды, ветераны с болью вспоминали трагичное для страны и трудное для её жителей время Великой Отечественной войны. При этом они благодарили за активную работу, которая ведётся органами местного самоуправления и общественными организациями по сохранению исторической памяти и пресечению попыток фальсификации истории», - отметил Дмитрий Быстров.

Напомним, медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.