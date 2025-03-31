Общество

В Псковской области объявлен пожароопасный сезон

С 1 апреля в Псковской области официально начался пожароопасный сезон. Соответствующий документ подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил жителям области о запрете на использование открытого огня в лесных массивах.

В частности, запрещено: разводить костры, использовать мангалы и жаровни, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, а также оставлять стеклянные предметы, способные вызвать возгорание. Запрещается применять при охоте пыжи из горючих материалов, заправлять машины топливом при включенном двигателе и проводить работы с использованием открытого огня на торфяниках.

Для предотвращения пожаров и минимизации ущерба в случае их возникновения губернатор обратился к гражданам с призывом соблюдать меры предосторожности.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу по номерам телефонов: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00. Службы работают круглосуточно и готовы оперативно реагировать на поступившие сигналы.