Общество

«Кабаре-бар» не похож на другие заведения Пскова — директор

Совсем недавно в Пскове открылся совершенно нетипичный для провинции «Кабаре-бар». В эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Дело Вкуса» генеральный директор первого в Пскове «Кабаре-бара» в стиле рококо Айварс Митровскис рассказал о том, как воплотил свою давнюю мечту в жизнь.

Идея открытия заведения родилась из глубокого увлечения Айварса Митровскиса искусством, сформированного годами работы за границей, где он выступал как хореограф, балетмейстер и исполнитель танцевальных номеров.

«Эта идея давно жила во мне, и пришло время в 2025 году открыть её. Мы с командой смогли это сделать», — признался он.

Айварс Митровскис подчеркнул, что его страсть к искусству началась ещё в детстве, когда он учился в колледже искусств в Пскове, где учился на направлении народного танца.

«Я никогда не думал, что пойду в современный стиль, но всегда ценил искусство и антиквариат», — добавил он.

Его страсть к искусству и стремление к новому привели к идее объединить гастрономию, антиквариат и классические элементы шоу-программ в едином концепте. Своё вдохновение Айварс Митровскис черпал из опыта работы в итальянском отеле, где участвовал в шоу-программах. Именно там, работая с опытными танцорами, он понял, что хочет создать что-то особенное и уникальное для Пскова. В результате многолетней работы и усилий команды его мечта стала реальностью, теперь он с гордостью представляет свой проект городу.

«Сейчас я генеральный директор своего заведения, открыл индивидуальный проект, который действительно не похож на другие в нашем городе», — гордо заявил Айварс Митровскис.