Общество

Псковская область получила более 11 млн рублей на проекты в конкурсе «Гранты Первых»

Завершился грантовый конкурс Российского движения детей и молодёжи «Гранты Первых», победителями которого стали три проекта Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодежной политике.

По итогам результатов конкурса в Псковской области определились победители на общую сумму более 11 миллионов рублей.

В числе победителей следующие проекты:

Патриотический марафон детей и молодежи «Судьбы героев», заявленный в номинации «Патриотизм и историческая память «Служи Отечеству!», выиграл грант на сумму 10 000 000 рублей. В рамках проекта будет создана цифровая база данных и интерактивная карта для сохранения исторической памяти о героях. «Этот проект особо актуален в Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на изучение молодежью исторического наследия, воспитание патриотизма и формирование уважения к истории и подвигам наших предков», - отметили в комитете.

Краеведческий студенческий интенсив «Про.край» получил 1 212 733 рублей. Это десять патриотических мероприятий для молодежи в возрасте 16–19 лет. Ребята смогут разрабатывать туристические маршруты, быть фотографами, исследователями, дизайнерами игр, сценаристами или просто участниками краеведческих мероприятий.

Обладателем гранта также стал проект «Любятовфест» детского сада №29 в Пскове. На выигранные 240 550 рублей планируется организовать краеведческий семейный фестиваль.