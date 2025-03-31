Общество

Александр Козловский о поправках в закон «О защите прав потребителей»: Они касаются каждого из нас

Во втором и третьем чтениях Госдумы 1 апреля приняты поправки в закон «О защите прав потребителей». Изменения поддержаны комитетом Госдумы по промышленности и торговле, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Поправки касаются буквально каждого из нас, поскольку затрагивают нашу повседневную жизнь – товары, работы и услуги», - уверен Александр Козловский.

Законопроект преследует цель – прекратить навязывание людям дополнительных услуг.

«Подчас мы даже не догадываемся об этом, поскольку недобросовестный поставщик или исполнитель автоматически, без согласования с нами, проставляет соответствующие отметки. Манипуляции должны быть прекращены, а справедливость восстановлена», - сказал депутат.

Документ дает судам необходимый инструмент для защиты гражданина.

Авторы законодательной инициативы предлагают следующее: согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров оформляется продавцом в письменной форме. Проставление продавцом (исполнителем или владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров, выполнение дополнительных работ, оказание дополнительных услуг или выражение продавцом за потребителя такого согласия в ином виде не допускается.

«Уверен, что этот законопроект будет полезен россиянам. Он защищает интересы практически каждого человека и особенно пожилых граждан, не позволяет манипулировать и играть на их чувствах и доверчивости», - заключил Александр Козловский.