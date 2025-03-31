Общество

В Псковской области объявили победителей регионального конкурса «Молодые предприниматели села»

Победителей регионального этапа конкурса «Молодые предприниматели села» объявили среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии Российского союза сельской молодежи Псковской области

Студенты представили экспертному жюри собственные проекты — по фермерству и сельскому туризму. Проекты были разнообразные: от создания тепличного хозяйства, выращивания и переработки яблок до создания консультативного центра для фермеров.

Победителями стали команды «Защита Плюс» с бизнес-планом «3Д-Сервис» и «Электрик» с бизнес-планом по оказанию электромонтажных услуг поселках Псковской области. Ребята являются студентами Псковского агротехнического колледжа и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Победитель в категории «студенты ВО» — команда «РОСТ-ЦЕНТР» Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Теперь команды будут защищать свои проекты на финале конкурса в Москве.

Конкурс входит в линейку проектов программы «Кадры для села», которая разработана Российским союзом сельской молодежи совместно с Росмолодежью, министерством сельского хозяйства, Министерством науки и высшего образования, министерством труда и социальной защиты по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.