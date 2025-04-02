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Как гепатит С влияет на беременность и младенца, рассказал врач

Гепатит С - это страшный диагноз для любого человека, особенно для беременных женщин. Врач акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова рассказала, как гепатит С влияет на беременность и младенца.

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Как оказалось, у беременных встречается ложно положительный результат на гепатит С, впрочем, как и у любого человека.

«Происходит это из-за ошибочного распознавания других антител, которые организм выработал на другие инфекции. Чтобы избежать такие ложно положительные результаты анализа, мы назначаем на ПЦР-тест на наличие РНК вируса гепатита С. То есть антитела к вирусу говорят о том, был ли вирус гепатита С или другого микроорганизма в теле, или же заболевание есть в данный момент», - объясняет врач.

Но если мать действительно инфицирована гепатитом С, то как этот факт влияет на развитие беременности и плода. По словам Анастасии Слизовой, если анализ выявляет, что в крови у женщины более 2000000 копий гепатита С, то тогда риск заражения младенца составляет около 7%.

«Если меньше, то риск заражения при прохождении через родовые пути невозможен. Если происходит какая-то травматизация плода в родах идет контакт крови матери и ребенка, то риск тоже есть, но он минимальный, чем при гепатите В. При кормлении грудью такого не происходит», - отметила акушер-гинеколог.

Врач отметила, что женщины с вирусом гепатита С ведутся на учете по беременности, как и другие женщины. Единственный нюанс: им приходится чаще сдавать анализы на биохимию. Это связано с тем, что при гепатите С происходит постепенное разрушение гепатоцитов, которые могут приводить к повышению уровня АЛТ, АСТ, а это может не очень хорошо сказаться на организме беременной и плода в целом, пишет RuNews24.ru.

«На самом деле, врачи больше опасаются гепатита Е у беременных пациенток. Так как он вызывает острую реакцию, когда гепатоциты просто разрушаются. Все, что в них находилось, всасывается в кровь - до 30% случаев может произойти летальный исход. И если женщина больна любым из гепатитов, то риск того, что к ней еще «прицепится» и гепатит Е - очень высок. Поэтому нужно быть аккуратным», - резюмировала врач.